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Жителям Новояворівська та Нового Роздолу увімкнули опалення

Морози в Новояворівську та Новому Роздолі, що на Львівщині, зустріли таки з теплими батареями. Після зміни управителя, місцеві ТЕЦ, які були в жахливому стані, вдалося оперативно запустити. Тож комунальної катастрофи в містах із загальним населенням у 60 тис. вдалося уникнути.

Попередній управитель місцевих ТЕЦ провалив підготовку до сезону, а обладнання та мережі довів до колапсу. Тож централізованого теплопостачання у містах не було. Від холоду місцеві рятувалися електрообігрівачами.

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Зрештою в ситуацію втрутився уряд. З горе-управителем угоду розірвали, а рятувати ТЕЦ довірили підприємству Нафтогаз Тепло.

Спочатку тепло подали в Новояворівську, а згодом і в Новому Роздолі. Та зробити це було дуже непросто, оскільки обладнання ТЕЦ та тепломережі були в жахливому стані.

Готувати котли й труби до сезону фактично не було кому, бо працівники масово позвільнялися через невиплату зарплати попереднім управителем.

Тож щоб залатати мережі та підготувати котли, Нафтогаз Тепло запросив працівників повернутися й виплатив їм аванс. Люди відгукнулися й уже нині працюють у кілька змін, без вихідних.

У Нафтогазі звітують, що завдяки надзусиллям, комунальної катастрофи на Львівщині вдалося уникнути.

Нагадаємо, після вирішення боргових суперечок у Чкалівському увімкнули опалення.

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