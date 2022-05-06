Жилье в Польше: где украинцам найти квартиру и какие цены

Более двух месяцев идет война в Украине. Спасаясь от опасности, украинцы продолжают искать укрытие в странах Евросоюза. И чаще всего местом своего временного приюта выбирают именно соседнюю Польшу. Протягивая свою руку помощи, поляки предлагают украинцам небольшую финансовую компенсацию, доступ к разным социальным программам и трудоустройству, и конечно – варианты бесплатной крыши над головой.

Если денег нет, и нужна бесплатная крыша над головой – волонтеры советуют обращаться только к ним. Нужно искать людей в ярко-желтых жилетах с бейджиками сразу после пересечения границы. Если же вы уже приехали в город – искать социальный центр помощи украинцам. Такие центры открыли почти в каждом польском городе.

– Их там регистрируют и помогают с поиском жилья. В приоритете — мамы с маленькими детьми, пожилые люди или же с проблемами со здоровьем, — говорит волонтер из Варшавы Татьяна.

Правда, варианты с бесплатным жильем – это своеобразная рулетка. Например, вы можете стать счастливчиком, которого заберет к себе польская семья – и выделит вам целый этаж своего роскошного поместья. Или так же, по воле случая, вас могут распределить в общий лагерь военных беженцев, где на несколько сотен человек будет только одна душевая кабина.

— В любом случае, без крыши над головой никто не остается, есть центры для беженцев. Там спальные места, есть санитарный душ, – добавляет волонтер.

Украинка Людмила, которая приехала в Польшу с детьми из Херсона, провела в лагере для переселенцев три недели. Но женщине повезло — она ​​познакомилась с волонтерами, которые нашли для нее бесплатный хостел. Там условия значительно лучше, чем в лагере. Для нее и детей – отдельная комната с полноценными кроватями.

Если платить деньги, в хостеле можно жить хоть бессрочно. Но ведь цена кусается.

По данным экспертов рынка, с начала войны в Украине количество свободного жилья по всей Польше уменьшилось на 65%. Такая ситуация для польского рынка недвижимости абсолютно беспрецедентна, говорят аналитики. Самая большая нагрузка легла на Варшаву.

Когда спрос значительно превышает предложение – это очень сказывается на цене. Все стремительно растет, говорит риелтор из Варшавы Матеуш Копач.

– В Варшаве жилье стоит около €800 за аренду в месяц, это около 2,5-3 тыс. злотых. И это такое, среднее жилье – на 45 м кв. Конечно, есть квартиры, которые сдают и за 10 тыс. злотых. В других городах можно спокойно снять приличное жилье за ​​€500 в месяц, — объясняет риелтор.

Поэтому рекомендует рассмотреть варианты в Гданьске, Познани, Вроцлаве. По данным международных инвестиционных компаний, больше всего жилье подорожало в польских Кракове и Вроцлаве – более чем на 30%. В Гданьске и Варшаве — более 20%. Почти не изменились цены только в маленьких городах. И это определенный выход из ситуации, говорят местные жители.

К примеру, местная жительница Алица живет в маленьком городке Новый Двор Мазовецкий, что в 30 км от Варшавы. В то же время работает в столице, на работу ездит каждый день на электричке. Она рекомендует украинцам искать жилье в интернете.

Самые популярные порталы с разделами Сдам квартиру в аренду:

Почти все крупные польские порталы сделали для поддержки украинцев целые разделы на украинском языке.

Еще нужен счет в польском банке. Ведь оплата за аренду квартиры в Польше производится только безналично – с карты на карту.

А еще стоит учесть коммунальные услуги, цены на которые в Польше значительно выше. Они часто оплачиваются ежеквартально, то есть раз в три месяца. Или даже раз в полгода.

Даже в условиях дефицита каждый вариант аренды жилья нужно тщательно проверять. Но в конце концов – кто ищет, тот всегда находит.

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