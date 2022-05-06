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Факты / Украина / Политика
Владислава Ткаченко |
Штурм Азовстали и контрнаступление ВСУ: главные события на 72-е сутки войны (онлайн)

Штурм Азовстали и контрнаступление ВСУ: главные события на 72-е сутки войны (онлайн)

Сегодня начались 72-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Оккупанты захватили и держат позиции в Херсонской, части Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Довольно напряженная ситуация остается в Мариуполе. Враг не оставляет попыток штурмовать завод Азовсталь, сейчас там продолжаются бои.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова тоже остается напряженной. Российский агрессор через подконтрольные средства массовой информации, продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.

Враг продолжает массированные обстрелы городов Украины, за минувшие сутки взрывы раздавались в Харькове, Херсонской, Черкасской и Кировоградской областях.

На временно оккупированных территориях оккупанты продолжают фильтрационные меры для мирного населения, препятствуя эвакуации на подконтрольную Украиной территорию.

В свою очередь, украинская армия перешла к контрнаступлению в Харьковской области, оттесняя оттуда российские войска. Речь идет об Изюмском и Харьковском направлениях.

О самых главных событиях дня — в текстовой трансляции на Фактах ICTV

С начала С конца
Прямая трансляция
00:25 - 06 мая

Командование воздушных сил ВСУ отчиталось о плодотворной работе в течение 5 мая.

За сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:

  • 14 беспилотников типа Орлан,
  • один самолет, предварительно истребитель Су-30см.

Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

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00:20 - 06 мая

Российские оккупационные силы планируют уничтожить полк Азов, находящийся в окруженном мариупольском заводе Азовсталь. С таким мнением выступил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Ну что я четко вижу, так это желание добить Азов. Тем самым оправдать 9 мая победу над Азовом, — сказал Алексей Арестович.

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00:10 - 06 мая

Мы пишем историю: обращение президента Владимира Зеленского к народу Украины и народа Великобритании.

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