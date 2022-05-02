По данным ООН, по состоянию на 29 апреля более 3 млн украинцев должны были срочно выехать в Польшу в поисках убежища. Люди стараются не сидеть без работы, ведь у некоторых в Украине было дело, которым они занимались по специальности.

Украинке Ирине Исюк, которая эвакуировалась из Ирпеня, удалось в Польше найти работу по образованию, несмотря на то, что страна приняла большое количество беженцев. Об этом она рассказала Фактам ICTV.

До войны она имела собственное дело — проектировала мебель и воплощала ее в жизнь. Женщина самостоятельно воспитывала детей и вела активный образ жизни.

— На собственное дело вышла три года назад, и именно последние три месяца до войны имела стремительный рост, что предвещало хорошее будущее. В Ирпене как раз началось строительство замороженной новостройки, казалось, вот будет все, как мечталось. Но началась война, — рассказала Ирина.

Ночь в подвале, страх за жизнь детей побудили уехать за границу. Женщина не хотела ехать далеко, поэтому решила остановиться в Варшаве.

— Осложняло ситуацию, что детей стало четверо, двое моих и двое деток военных друзей. И кот. Облегчало ситуацию же наличие авто, — говорит она.

Первые две недели были сложные: невозможность найти жилье, непонимание, что будет дальше, потеря себя как самостоятельной единицы. Но им посчастливилось попасть в хорошую семью, которая оказала помощь. Это дало время, чтобы прийти в себя и начать искать точки опоры.

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Прежде всего Ирина хотела найти возможность работать, о чем сразу рассказала польской семье. Она показала свои работы и получила хороший отклик. Уже через несколько дней она оказалась на собеседовании в студию NAP.

— Они признали уровень моих амбиций, и все, что могли предложить — делать техническую документацию за умеренные деньги. Видимо, на тогда в работе я искала не заработок, а скорее основу своего равновесия, поэтому с радостью дала согласие, — отметила дизайнер.

Впоследствии они подписали UMOWA ZLECENIE — это краткосрочный договор. В случае с Ириной, он на три месяца, и его основой является выполненное задание. Оплата должна быть почасовая. Женщина должна была предоставить работодателю PESEL. Кроме того, на работе знали, что у нее есть дети, поэтому к жесткому графику не привязывали, была возможность работать дистанционно.

— Я имела сбережения и помощь, но так же имела незаконченные заказы и обязательства в Украине, в Киеве. Это меня очень беспокоило. Также беспокоило и то, что я начала ощущать потерю целостности, невозможность воспринимать новую реальность и усталость. Потому что еще пыталась помочь украинцам, волонтерить. Мы с поляками принимали и переправляли людей дальше на запад, — говорит Ирина.

Ощущение беспомощности и ненужности женщину не отпускало, поэтому произошел переломный момент. Тогда ей как волонтеру прислали контакт семьи, которая живет за городом и готова дать украинцам отдельный дом покойного отца. Единственный минус — это расстояние 60 км от Варшавы.

Ирина решила воспользоваться возможностью для собственной обновленной семьи. Они переехали, дети сменили школу, а женщина перешла на 100% онлайн-работу.

— Со временем спокойствие села и невозможность активно быть участником многих процессов дали возможность выдохнуть и сделать попытки реанимировать собственное дело. Я сделала ряд звонков к подрядчикам и связалась со всеми клиентами, и на удивление, большинство были готовы работать дальше. Это дало мне жизнь и веру в себя. Это вылечило меня вмиг. Я снова почувствовала свое значение, — добавила она.

Из примера Ирины видно, что работодатели Польши могут быть достаточно гибкими и открытыми. Сейчас она думает попробовать предоставлять услуги мебельного проектирования и местным жителям, использовав легальную возможность работы в пределах 1 500 злотых, и, возможно, искать мастеров для коллаборации с монтажниками и производителями полуфабрикатов, для будущего воплощения мебели.

Также дизайнер не собирается оставлять деятельность в Киеве, ведь основная ее цель — вернуться домой. Ирина и дальше работает в NAP, но по ее словам, пыл уже не тот. Договор, который они подписали, удобен тем, что его добровольно можно прекратить в любой момент.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Відродження в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Відродження.