Житло у Польщі: де українцям знайти квартиру та які ціни

Понад два місяці триває війна в Україні. Рятуючись від небезпеки, українці продовжують шукати безпечного укриття в країнах Євросоюзу. І найчастіше місцем свого тимчасового притулку обирають саме сусідню Польщу. Простягаючи свою руку допомоги, поляки пропонують українцям невелику фінансову компенсацію, доступ до різних соціальних програм та працевлаштування, і звісно – варіанти безкоштовного даху над головою.

Якщо грошей нема, і потрібен безкоштовний дах над головою – волонтери радять звертатися лише до них. Шукати людей у яскраво-жовтих жилетках з бейджиками одразу після перетину кордону. Якщо ж ви вже приїхали до міста – шукати соціальний центр допомоги українцям. Такі центри відкрили майже у кожному польскому місті.

– Їх там реєструють і допомагають з пошуком житла. В пріоритеті – мами з маленькими дітьми, люди похилого віку або ж з проблемами зі здоров’ям, – говорить волонтер з Варшави Тетяна.

Щоправда, варіанти з безкоштовним житлом – це своєрідна рулетка. Наприклад, ви можете стати щасливчиком, якого забере до себе польська родина – і виділить вам цілий поверх свого розкішного маєтку. Або так само, волею випадку, вас можуть розподілити до загального табору військових біженців, де на кількасот людей буде лише одна душова кабіна.

– У будь-якому разі, без даху над головою ніхто не лишається, є центри для біженців. Там спальні місця, є санітарний душ, – додає волонтер.

Українка Людмила, яка приїхала до Польщі з дітьми з Херсонщини, провела у таборі для переселенців три тижні. Але жінці таки пощастило – вона познайомилася з волонтерами, які знайшли для неї безкоштовний хостел. Там – умови значно кращі, ніж у таборі. Для неї та дітей – окрема кімната з повноцінними ліжками.

Якщо платити гроші, в хостелі можна жити хоч безстроково. Але ж ціна кусається.

За даними експертів ринку, з початку війни в Україні кількість вільного житла по всій Польщі зменшилась на 65%. Така ситуація для польського ринку нерухомості абсолютно безпрецедентна, кажуть аналітики. Найбільше навантаження лягло на Варшаву.

Коли попит значно перевищує пропозицію – це дуже позначається на ціні. Все стрімко йде вгору, каже рієлтор з Варшави Матеуш Копач.

– У Варшаві житло коштує близько €800 за аренду на місяць, це близько 2,5-3 тис. злотих. І це таке собі, середнє житло – на 45 м кв. Бо, звісно, є квартири, які здають і за 10 тис. злотих. В інших містах можна спокійно зняти пристойне житло за €500 на місяць, – пояснює рієлтор.

Тож рекомендує розглянути варіанти у Гданську, Познані, Вроцлаві. За даними міжнародних інвестиційних компаній, найбільше житло подорожчало у польских Кракові та Вроцлаві – на понад 30%. У Гданську і Варшаві на понад 20%. Майже не змінились ціни лише у маленьких містах. І це певний вихід із ситуації, кажуть місцеві мешканці.

Наприклад, місцева мешканка Аліція мешкає в маленькому містечку Новий Двір Мазовецький, що за 30 км від Варшави. Натомість працює у столиці, на роботу їздить щодня електричкою. Вона радить українцям шукати житло в інтернеті.

Найпопулярніші портали з розділами Здам квартиру в оренду:

Майже всі потужні польські портали зробили для підтримки українців цілі розділи українською мовою.

Ще потрібен рахунок у польському банку. Адже оплата за оренду квартири у Польщі здійснюється лише безготівково – з картки на картку.

А ще варто врахувати комунальні послуги, ціни на які в Польщі є значно вищими. Вони часто сплачуються щоквартально, тобто раз на три місяці. Або навіть раз на пів року.

Навіть в умовах дефіциту кожен варіант оренди житла треба ретельно перевіряти. Але зрештою – хто шукає, той завжди знаходить.

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