Живуть місяць без опалення: чому у новобудові на Одещині немає тепла

Мешканці житлового комплексу в місті Чорноморську в Одеській області стали заручниками свого ж будинку. Вони вимушені понад місяць жити без опалення.

У міськраді твердять, що це через багатотисячну заборгованість. Самі ж люди запевняють, що провина лежить лише на забудовникові.

У комплексі на 500 квартир без опалення живуть 120 родин, яким немає куди йти. Уже понад місяць люди вимушені шукати альтернативу обігріву, а нещодавно будинок на 3 дні залишився ще й без електрики.

У міськраді Чорноморська пояснюють, що затримка опалювального сезону в мікрорайоні пов’язана з торішнім боргом людей перед Нафтогазом – понад 800 тис. грн. А левова частка припадає саме на мешканців новобудови – 700 тис.

Утім, люди запевняють, торік платили за опалення 70 грн за квадратний метр, це вдвічі більше, ніж в Одесі, мінімум три тис. грн на місяць. Кажуть, оплачували і ті квартири, які забудовник не продав, чи власники ще не оселилися. Забудовник ще хотів, щоб мешканці платили і за його недоробки.

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Щоб довести роботи до кінця – забудовнику потрібно ще 90 млн грн, яких у нього немає. Ймовірно, оскільки, саме місто дало дозвіл на експлуатацію будинку, завершити ремонт доведеться за рахунок міського бюджету, хоча там грошей теж нема. Тож ситуація з відсутністю тепла та електроенергії стане постійною для мешканців новобудови.

До слова, вчора Факти ICTV писали, що у 45-тисячний Світловодськ на Кіровоградщині досі не подали тепло.

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