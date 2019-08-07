Зі сміття – електрику: в Кропивницькому запустили проект дегазації звалища
У Кропивницькому успішно втілюють проект дегазації міського сміттєзвалища. Запустили спеціальну установку, яка перетворює накопичений шкідливий для екології метан в електричну енергію, яку потім продають в загальну мережу.
За принципом двигуна внутрішнього згорання виробляється електроенергія, яка по електромережах передається до обленерго.
У проект інвестор вклав майже 2 млн євро.
Система дозволяє суттєво зменшити шкідливі викиди в атмосферу, звалище меншає і не так смердить.
Перша установка з використання звалищного газу для виробництва електроенергії з’явилась у США в 1930-х. У нас таку запустили 7 років тому на Київщині. Кропивницький вже належить до десятки українських міст, де полігон відходів має систему дегазації.
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До слова, а ось доля української газо-транспортної системи досі не визначена. Уже з наступного року керувати нею мав би окремий незалежний оператор – саме так газовий ринок працює в Європі.