Зі сміття – електрику: в Кропивницькому запустили проект дегазації звалища

У Кропивницькому успішно втілюють проект дегазації міського сміттєзвалища. Запустили спеціальну установку, яка перетворює накопичений шкідливий для екології метан в електричну енергію, яку потім продають в загальну мережу.

За принципом двигуна внутрішнього згорання виробляється електроенергія, яка по електромережах передається до обленерго.

У проект інвестор вклав майже 2 млн євро.

Система дозволяє суттєво зменшити шкідливі викиди в атмосферу, звалище меншає і не так смердить.

Перша установка з використання звалищного газу для виробництва електроенергії з’явилась у США в 1930-х. У нас таку запустили 7 років тому на Київщині. Кропивницький вже належить до десятки українських міст, де полігон відходів має систему дегазації.

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До слова, а ось доля української газо-транспортної системи досі не визначена. Уже з наступного року керувати нею мав би окремий незалежний оператор – саме так газовий ринок працює в Європі.

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