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Со сломанной рукой более 2 месяцев! Украинский пограничник вспоминает те ужасы, которые пережил в плену

Оксана Ротко Журналистка Вікна. Новини

Андрей из Мариуполя, 5 лет служил пограничником по контракту. За год до полномасштабного вторжения уволился.

Во великую войну мужчина не верил до февраля. В армии был поваром, а 15 марта во время приготовления обеда на улице мужчина получил ранения, обломок российского снаряда переломал и сместил кость.

Сначала его доставили в госпиталь, который на следующий день обстреляли, а раненых перевезли на завод Ильича. За месяц они поменяли 5 бомбоубежищ.

12 апреля после неудачной попытки прорыва командование приняло решение сдаться в плен. Над ранеными, говорит Андрей, физически не издевались. Его перевезли в больницу в Донецке.

В больнице Андрею удалось выпросить у санитарки телефон и связаться с родными, о судьбе которых не знал с начала марта. Его семья: 75-летняя мать, сестра и племянница тогда оставались в Мариуполе. Когда в их дом прилетел снаряд, начали прятаться в школьном подвале, а затем чудом смогли выехать в ближайшую деревню.

2,5 месяца Андрей провел в плену. Тяжелее всего было из-за отсутствия информации и морального давления. Андрей, как мог, подбадривал собратьев, а 29 июня его обменяли.

Но только в Запорожье защитники убедились, что они на свободе. В счастливое возвращение Андрей верил все время.

Сейчас Андрей служит пограничником на Львовщине и верит, что с помощью мира российское зло будет наказано и Украина точно победит.

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