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Зі зламаною рукою понад 2 місяці! Український прикордонник згадує жахіття, які пережив у полоні

Оксана Ротко журналістка Вікна. Новини

Андрій з Маріуполя, 5 років служив прикордонником за контрактом. За рік до повномасштабного вторгнення звільнився.

У велику війну чоловік не вірив до лютого. У війську був кухарем, а 15 березня під час приготування обіду на вулиці чоловік отримав поранення, уламок російського снаряда переламав та змістив кістку.

Спершу його доправили до госпіталю, який наступного дня обстріляли, поранених перевезли на завод Ілліча. За місяць там вони поміняли 5 бомбосховищ.

12 квітня після невдалої спроби прориву, командування ухвалило рішення здатися в полон. Над пораненими, каже Андрій, фізично не знущались. Його перевезли до лікарні у Донецьку.

В лікарні Андрію пощастило випросити у санітарки телефон та зв’язатися з рідними, про долю яких не знав від початку березня. Його родина: 75-річна матір, сестра та племінниця тоді залишалися в Маріуполі. Коли в їхній будинок прилетів снаряд, почали ховатися в шкільному підвалі, а згодом дивом змогли виїхати до найближчого села.

2,5  місяці Андрій провів у полоні. Найважче було через відсутність інформації та моральний тиск. Андрій, як міг, підбадьорював побратимів, а 29 червня його обміняли.

Та лише у Запоріжжі захисники упевнилися, що вони на волі. В щасливе повернення Андрій вірив увесь час.

Нині Андрій служить прикордонником на Львівщині та вірить, з допомогою світу російське зло буде покарано й Україна точно переможе.

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