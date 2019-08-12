Зіткнення Землі з Нібіру: черговий кінець світу призначено на 12 серпня 2019
Черговий кінець світу має статися сьогодні, 12 серпня.
Все живе на планеті загине через зіткнення з планетою Нібіру, яка зараз підлітає до Землі – упевнені прихильники теорії змови.
Вони кажуть, NASA спеціально замовчує інформацію про апокаліпсис, щоб уникнути паніки.
Натомість справжні науковці заспокоюють, ніякого кінця світу не буде. Це просто одна з вигадок, яку регулярно поширюють світом, адже планети Нібіру, що має нас знищити ніхто не бачив, її не існує.
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Раніше Факти ICTV писали про те, що астрономи знайшли навколо чорної діри аномальний диск.
2019-08-12
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