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Зіткнення Землі з Нібіру: черговий кінець світу призначено на 12 серпня 2019

Черговий кінець світу має статися сьогодні, 12 серпня.

Все живе на планеті загине через зіткнення з планетою Нібіру, яка зараз підлітає до Землі – упевнені прихильники теорії змови.

Вони кажуть, NASA спеціально замовчує інформацію про апокаліпсис, щоб уникнути паніки.

Натомість справжні науковці заспокоюють,  ніякого кінця світу не буде. Це просто одна з вигадок, яку регулярно поширюють світом,  адже планети Нібіру, що має нас знищити ніхто не бачив, її не існує.

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Раніше Факти ICTV писали про те, що астрономи знайшли навколо чорної діри аномальний диск.

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