Злива в будинку з дірки в даху: аварійний дім у Миколаєві

У Миколаєві третій день дощить, а у будинку на вулиці Курортній крапає зі стелі навіть на першому поверсі. На покрівлі старенької хрущівки величезна дірка. Два місці тому на даху обвалилась плита димаря. Дотепер мешканці і комунальники сперечаються – хто робитиме ремонт.

Мешканці не здивовані, за 55 років будинок ніколи капітально не ремонтували. Чиновники обіцяли знайти кран, зняти плиту і полагодити покрівлю, але дотепер ЖЕК навіть не закрив дірку, хоча обіцяв ще минулого тижня.

Як з’ясувалось, ЖЕК і не планував ремонтувати дах. Така послуга не передбачена в квартплаті. У департаменті ЖКГ покрівлю пообіцяли відновити тільки після звернення журналістів.

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У Миколаєві 760 дахів потребують капітального ремонту. Цьогоріч відремонтують тільки 30. У департаменті ЖКГ пропонують мешканцям створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Для ОСББ ремонт дахів відбувається швидше, але за умови співфінансування.

Раніше Факти ICTV писали, як у Миколаєві утеплюють школи і садки.

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