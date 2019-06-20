Остановить пытки в детдомах и тюрьмах – проект Гатиятуллина на Новых лидерах 2

Более 5 тысяч мест несвободы есть в Украине – это хосписы, детские дома, психоневрологические диспансеры, тюрьмы и изоляторы временного содержания.

Сегодня там находится более миллиона украинцев – 100 тысяч из них дети. Именно закрытость этих учреждений привела к самым фактам насилия и общество практически не может повлиять и изменить ситуацию к лучшему.

Сейчас наше государство не имеет эффективной системы противодействия пыток в местах несвободы. Полностью изменить систему пытается Александр Гатиятуллин.

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Он очередной участник проекта Новые лидеры. Семь лет он ездит местами несвободы и фиксирует нарушение, не дает покоя народным депутатам, чтобы те на законодательном уровне навели порядок. Он уже имеет свою программу, как уберечь украинцев от пыток.

Из таких разговоров начинаются все посещение тюрем, изоляторов временного содержания или хосписов у Александра Гатиятуллина. Вместе со своими сподвижниками он начал движение Украина без пыток. Потому что сам хорошо знает, что такое жестокое обращение.

Мужчина был по обе стороны закона – и стражем, и заключенным. Говорит, на самом деле в нашей стране очень мало знают, что такое пытки. В каких условиях находится человек, как его кормят, есть ли возможность пообщаться с адвокатом. Если в местах несвободы человек на это не имеет права, то это – жестокое обращение. И места неволи – это не только изоляторы и тюрьмы.

За семь лет вместе с соратниками Александр объехал почти полусотни закрытых заведений и с уверенностью говорит – глыбу жестокости понемногу разбивают.

Тем, кому не безразлична жизнь людей в местах неволи, в Украине не так много. И все поддержали Александра, потому что уверены – о жестокости, права людей надо говорить.

На программу Новые лидеры – Александр идет с четким планом противодействия пыткам. Основные аспекты – превенция пыток и жестокого обращения, документирования и расследования случаев пыток и самое главное – система защиты и реабилитации жертв.

Неправильно, когда государство системно допускает такие досадные ошибки, а потом еще и из денег налогоплательщиков, платит за них – считает Александр и твердо намерен повлиять на ситуацию.

Напомним, участница второго сезона проекта Новые лидеры Ирина Шиба знает, как изменить судебную систему.

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