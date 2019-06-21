Зменшення популярності куріння: ідея Дмитра Купири у Нових лідерах 2

Дмитро Купира – учасник проекту Нові лідери 2 мріє, аби українці дихали чистим повітрям, а не вбивчим димом. Він переконаний, що для цього потрібно боротися за те, щоб люди і не починали палити. А для цього треба прибрати зовнішню рекламу, заборонити продаж електронних сигарет дітям, прибрати привабливість з пачок.

Дмитро демонструє пачки сигарет різних країн. Якщо до британського тютюнового виробу торкатися не хочеться, то до українського яскравого аналогу рука тягнеться.

Прибрати зовнішню рекламу з тютюнових кіосків, прибрати привабливість з пачок, заборонити продавати електронні сигарети дітям – це все може принести Україні додаткові 12,5 млрд грн. За оцінками Оксфордського університету саме такі втрати від смерті працездатних курців.

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Поки ж Дмитру вдалося виграти один бій: підписати з Міністерством фінансів 7-річний проект щорічного подорожчання цигарок на третину. І вже є результат: на 10% скоротилася кількість проданих сигарет за 2018 рік.

Нині кожна 5 дитина від 13 до 15 років курить електронну сигарету, продаж яких неповнолітнім дозволений законодавством. Тож до дорослих курців долучається 220-тисячна армія малих любителів затягнутися.

До слова, Факти ICTV розповідали про проект Гатіятулліна на Нових лідерах 2.

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