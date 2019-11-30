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Изменить имя и фамилию за 5 грн: как это сделать в Украине

Только в Киеве ежегодно решается сменить фамилию и имя не менее 1500 жителей. И это право каждого, отмечают юристы.

Тем более, в Украине один из самых упрощенных процедур в мире и чуть ли не самое дешевое. Единственное, что пока не могут изменить граждане – это свое отчество. Впрочем, соответствующий законопроект нардепы уже подали в Верховную Раду.

  • Изменить фамилию и имя можно, если вам уже исполнилось 14 лет. Стоит лишь обратиться в ЗАГС по месту регистрации. И уже там нужно будет уплатить государственную пошлину, а это 5 грн 10 коп, написать заявление и представить перечень документов.
  • Дальше – до трех месяцев ожидания. Ведь сначала таких граждан должны проверить правоохранители.

Вскоре так же быстро можно будет выбрать себе и новое отчество. Авторы законопроекта, который уже на рассмотрении в парламенте, убеждены – много украинцев мечтают, чтобы в документах им ничто не напоминало об отце.

Психологи советуют перед такой радикальной сменой сначала пообщаться со специалистом. Ведь это может существенно повлиять на личность.

И хоть бы что себе выбрали украинцы, вернуться к настоящему им будет стоить всего 51 грн.

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Ранее Факты ICTV писали, когда в Украине заработают цифровые права и техпаспорт.

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