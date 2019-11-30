Змінити ім’я та прізвище за 5 грн: як це зробити в Україні

Лише у Києві щороку наважується змінити прізвище та ім’я щонайменше 1500 мешканців. І це право кожного, наголошують юристи.

Тим паче, в Україні одна із найбільш спрощених процедур у світі і чи не найдешевша. Єдине, що поки не можуть змінити громадяни – це своє по батькові. Утім, відповідний законопроект нардепи уже подали до Верховної Ради.

Змінити прізвище та ім’я можна, якщо вам уже виповнилось 14 років. Варто лише звернутися до РАЦСу за місцем реєстрації. І вже там потрібно буде сплатити державне мито, а це 5 грн 10 коп, написати заяву та подати перелік документів.

Далі – до трьох місяців очікування. Адже спершу таких громадян мають перевірити правоохоронці.

Невдовзі так само швидко можна буде обрати собі й нове по батькові. Автори законопроекту, який уже на розгляді в парламенті, переконані – багато українців мріють, аби в документах їм ніщо не нагадувало про батька.

Психологи радять перед такою радикальною зміною спершу поспілкуватись із фахівцем. Адже це може суттєво вплинути на особистість.

Та хоч би що собі обрали українці, повернутися до справжнього їм вартуватиме лише 51 грн.

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