Заставляла калечиться: 15-летняя криворожанка создала группу смерти в Telegram
15-летнюю криворожанку подозревают в создании Telegram-канала, откуда она руководила так называемой группой смерти в Днепропетровской области.
Участники опасного чата должны были травмировать себя и отправлять фото ранений в Telegram. В день могло быть больше пяти таких задач.
Правоохранители установили, что менее чем за месяц в сообществе собралось более полутысячи участников. Сама же несовершеннолетняя администратор группы должна была совершить самоубийство.
Впоследствии полиция обыскала квартиру девушки и изъяла технику.
Сейчас открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.
Смертельный TikTok-челлендж
В итальянском городе Палермо 10-летняя девочка погибла во время съемок видео в TikTok.
Семья подтвердила, что дочь хотела принять участие в челлендже на выносливость.