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Заставляла калечиться: 15-летняя криворожанка создала группу смерти в Telegram

15-летнюю криворожанку подозревают в создании Telegram-канала, откуда она руководила так называемой группой смерти в Днепропетровской области.

Участники опасного чата должны были травмировать себя и отправлять фото ранений в Telegram. В день могло быть больше пяти таких задач.

Правоохранители установили, что менее чем за месяц в сообществе собралось более полутысячи участников. Сама же несовершеннолетняя администратор группы должна была совершить самоубийство.

Впоследствии полиция обыскала квартиру девушки и изъяла технику.

Сейчас открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.

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Смертельный TikTok-челлендж

В итальянском городе Палермо 10-летняя девочка погибла во время съемок видео в TikTok.

Семья подтвердила, что дочь хотела принять участие в челлендже на выносливость.

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