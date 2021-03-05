Змушувала калічитися: 15-річна криворіжанка створила групу смерті в Telegram
15-річну криворіжанку підозрюють у створенні Telegram-каналу, звідки вона керувала так званою групою смерті на Дніпропетровщині.
Учасники небезпечного чату повинні були травмувати себе та надсилати фото поранень в Telegram. На день могло бути більше п’яти таких завдань.
Правоохоронці встановили, що менш ніж за місяць у спільноті зібралось понад півтисячі учасників. Сама ж неповнолітня адміністраторка групи мала вчинити самогубство.
Згодом поліція обшукала помешкання дівчини та вилучила техніку.
Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства.
Смертельный TikTok-челендж
В італійському місті Палермо 10-річна дівчинка загинула під час знімання відео в TikTok.
Родина підтвердила, що донька хотіла взяти участь у челленджі на витривалість.