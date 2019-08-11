Заставляют чистить унитазы зубными щетками: в приюте на Закарпатье издеваются на детьми

Воспитателей детского приюта в Закарпатье подозревают в издевательстве над воспитанниками учреждения. Дети из приюта поселка Батево, что в Береговском районе, пожаловались волонтерам на нескольких воспитателей.

Бьют, обзывают, заставляют чистить унитазы зубными щетками.

Такое рассказали воспитанники Батевского детского приюта, на Закарпатье, о своих воспитателей.

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Сейчас в приюте более полусотни детей от 3 до 18 лет. Заведение временного пребывания – до 90 дней здесь могут быть те, кто заблудился, нищенствует, сироты и лишенные родительской опеки.

Девочки говорят, что к ним приставал 60-летний завхоз. Сам человек все отрицает, с журналистами общаться не хочет.

Сами воспитатели вины не признают.

Большинство работает в приюте более десяти лет, говорят – дети все придумали. Сейчас информацию о систематическом избиении детей проверяют следователи.

Из-за напряженной ситуации в приюте, воспитатели хотят увольняться. Однако сделать это они смогут только после завершения следствия. Если их вину докажут, им грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Лазурном во время отдыха в пансионате отравились 14 детей.

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