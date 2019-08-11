Змушують чистити унітази зубними щітками: в притулку на Закарпатті знущаються на дітьми

Вихователів дитячого притулку на Закарпатті підозрюють у знущанні з вихованців закладу. Діти із притулку селища Батьово, що на Берегівщині, поскаржились волонтерам на кількох вихователів.

Б’ють, обзивають, примушують чистити унітази зубними щітками.

Таке розповіли вихованці Батівського дитячого притулку, що на Закарпатті, про своїх вихователів.

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Наразі в притулку понад півсотні дітей від 3 до 18 років. Заклад тимчасового перебування – до 90 днів тут можуть бути ті, хто заблукав, жебракує, сироти та позбавлені батьківського піклування.

Дівчата кажуть, що до них чіплявся 60-річний завгосп. Сам чоловік усе заперечує, з журналістами спілкуватись не хоче.

Самі вихователі провини не визнають.

Більшість працює у притулку понад десять років, кажуть – діти все вигадали. Нині інформацію про систематичне побиття дітей перевіряють слідчі.

Через напружену ситуацію в притулку, вихователі хочуть звільнятися. Проте зробити це вони зможуть лише після завершення слідства. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, у Лазурному під час відпочинку у пансіонаті отруїлися 14 дітей.

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