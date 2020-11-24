Снос или восстановление: что в Украине будут делать со старыми хрущевками

В Украине большинство старых многоэтажек, которые называют хрущевками, необходимо сносить и переселять людей в новые, современные и безопасные дома.

Но на этом пути есть ряд сложностей — от законодательных до согласия всех жителей на уничтожение здания.

В Украине могут работать по такой схеме: строить новую многоэтажку, переселять туда людей, а потом сносить старую хрущевку. Но для переселения должно быть согласие 100% жильцов. Сейчас в законодательство хотят внести изменения, чтобы таких согласных было 75%.

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Кроме того, некоторые старые дома могут восстанавливать, но это касается только крепких многоэтажек.

Реконструкция хрущевок в Киеве

В столице хотят восстановить устаревший жилой фонд и провести реконструкцию старых хрущевок.

Для этого жителей таких домов планируют временно пересилить.

Подробнее о восстановлении хрущевок в Украине читайте на Фактах ICTV.