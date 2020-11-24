Знесення чи відновлення: що в Україні робитимуть зі старими хрущовками
В Україні більшість старих багатоповерхівок, які називають хрущовками, необхідно зносити та переселяти людей у нові, сучасні та безпечні будинки.
Але на цьому шляху є низка складнощів – від законодавчих до згоди всіх мешканців на знищення будівлі.
В Україні можуть працювати за такою схемою: будувати нову багатоповерхівку, переселяти туди людей, а потім зносити стару хрущовку. Але для переселення має бути згода 100% мешканців. Нині у законодавство хочуть внести зміни, аби таких згодних було 75%.
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Крім того, деякі старі будинки можуть відновлювати, але це стосується лише найміцніших багатоповерхівок.
Реконструкція хрущовок у Києві
У столиці хочуть відновити застарілий житловий фонд та провести реконстркцію старих хрущовок.
Для цього мешканців таких будинків планують тимчасово пересилити.
Детальніше про відновлення хрущовок в Україні читайте на Фактах ICTV.