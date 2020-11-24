Знесення чи відновлення: що в Україні робитимуть зі старими хрущовками

В Україні більшість старих багатоповерхівок, які називають хрущовками, необхідно зносити та переселяти людей у нові, сучасні та безпечні будинки.

Але на цьому шляху є низка складнощів – від законодавчих до згоди всіх мешканців на знищення будівлі.

В Україні можуть працювати за такою схемою: будувати нову багатоповерхівку, переселяти туди людей, а потім зносити стару хрущовку. Але для переселення має бути згода 100% мешканців. Нині у законодавство хочуть внести зміни, аби таких згодних було 75%.

Читайте: У Києві планують перебудувати хрущовки до 2040 року

Крім того, деякі старі будинки можуть відновлювати, але це стосується лише найміцніших багатоповерхівок.

Реконструкція хрущовок у Києві

У столиці хочуть відновити застарілий житловий фонд та провести реконстркцію старих хрущовок.

Для цього мешканців таких будинків планують тимчасово пересилити.

Детальніше про відновлення хрущовок в Україні читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.