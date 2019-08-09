Снимали на видео и выложили в соцсети. В Запорожье подростки избили бездомных

В Запорожье компания нетрезвых подростков избила бездомных. Все снимали на видео и выложили в соцсети.

Увидев эти кадры – местные активисты, нашли протерпилих и их обидчиков и вызвали полицию.

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Подростков, которым 15-16 лет – заставили извиниться.

Лица всех участников нападения установлены. Их могут лишить свободы на 5 лет.

К слову, избили и распылили газ. На Тернопольщине напали на авто отдыхающих.

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