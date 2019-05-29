ЗНО у Боярці: через знеструмлення діти не встигають вступити до вишів

Триває скандал навколо зриву ЗНО у Боярці, що під Києвом. Напередодні 300 випускників не склали тест з англійської, бо в районі не було світла і не можливо було увімкнути магнітофон для аудіювання, а про батарейки чи генератори ніхто не подумав.

Дітям пропонують скласти тест повторно 5 липня. Але це вже критичні терміни для тих, хто хоче вступати за кордон, бо там приймають документи до 1 липня, і дуже нервово для абітурієнтів, які мають творчі конкурси – у них останній термін подачі 16 липня.

У Центрі оцінювання якості освіти своєї провини у ситуації не бачать. І стоять на своєму – перездача буде тільки в липні.

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У Центрі обіцяють швидше підрахувати результати, щоб учні мали більше часу на подання документів.

До слова, Факти ICTV дізналися про те, як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019.

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