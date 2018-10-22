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Скидка на офис, бизнес-инкубаторы и ангелы – как работают стартапы в Польше

Чтобы ремонт в новой квартире не стал сюрпризом, можно увидеть его в виртуальных очках. Новую разработку, помогать архитекторам, дизайнерам и в конце всем их клиентам, тестируют авторы идеи. Адам Прес с командой работал над ней 3 года.

Молодые предприниматели свою разработку создали в бизнес-инкубаторе в польском городе Лодзь. Здесь – средоточие всех новаторов. Рабочее место им дают на льготных условиях. Аренда за полцены, все необходимое оборудование, компьютеры. Стандартное время, которое проводят в инкубаторе, 3 года. За это время компания от идеи должна развиться до бизнеспроекта и найти свое место на рынке. Сейчас здесь работают 50 фирм.

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Научный парк функционирует за деньги города и воеводства и не вмешивается в прибыль компаний, которым помогает. Но у стартаперов есть и другой путь – обратиться к так называемым бизнес-ангелам, тогда условия могут быть другими.

Бизнес-ангелы – это опытные бизнесмены. Они готовы инвестировать в молодых предпринимателей свои средства, но также заключают соглашение об определенном проценте от будущей прибыли новаторов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ICU инвестирует в украинские стартапы.

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