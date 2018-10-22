Знижка на офіс, бізнес-інкубатори та янголи – як працюють стартапи у Польщі

Щоб ремонт у новій квартирі не став сюрпризом, можна побачити його у віртуальних окулярах. Нову розробку, що допомагатиме архітекторам, дизайнерам і врешті всім їхнім клієнтам, тестують автори ідеї. Адам Прес із командою працював над нею 3 роки.

Молоді підприємці свою розробку створили в бізнес-інкубаторі в польському місті Лодзь. Тут – осередок всіх новаторів. Робоче місце їм дають на пільгових умовах. Оренда за півціни, все потрібне обладнання, комп’ютери. Стандартний час, який проводять в інкубаторі, 3 роки. За цей час компанія від ідеї має розвинутися до бізнеспроекту і знайти своє місце на ринку. Нині тут працюють 50 фірм.

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Науковий парк функціонує за гроші міста та воєводства і не втручається у прибуток компаній, яким допомагає. Але в стартаперів є й інший шлях – звернутися до так званих бізнес-ангелів, тоді умови можуть бути іншими.

Бізнес-ангели – це зазвичай досвідчені бізнесмени. Вони готові інвестувати в молодих підприємців свої кошти, але також укладають угоду про певний відсоток від майбутнього прибутку новаторів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ICU інвестує в українські стартапи.

Опубліковано Жовтень, 22 в 16:31



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