Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

ЗСУ поступово відбивають центральну частину Сєвєродонецька – Власенко

Юля Захарченко редакторка стрічки

Збройні сили України поступово відбивають центральну частину Сєвєродонецька від російської армії, проте на території міста ще тривають вуличні бої.

Про це повідомив глава Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

Сєвєродонецьк

Фото: Нацполіція

– У Сєвєродонецьку дуже гаряче. Тривають вуличні бої. Наші хлопці потроху відбивають центральну частину, – розповів Власенко.

За попередніми даними, близько 50% Сєвєродонецька перебуває під контролем Збройних сил України. Проте є інформація про вивезення російською армією місцевих жителів з окупованої частини міста до захопленого Луганська, а також факти мародерства серед російських солдатів.

Зараз дивляться

– Реально ситуація дуже пекельна. Бої дуже потужні. Все ж таки всі сили російські війська кинули саме на Сєвєродонецьк, – зауважив він.

Власенко зазначив, що російські солдати використовують артилерію та важке озброєння. За його словами, найімовірніше на території міста залишається близько 10 тис. людей.

Читайте
Білорусь ще не готова до наступу на Україну, однак є тривожні ознаки - Грабський

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Білорусь ще не готова до наступу на Україну, однак є тривожні ознаки – Грабський
Білорусь ще не готова до наступу на Україну, однак є тривожні ознаки – Грабський
Ракетний обстріл Києва та втрати позицій РФ у Сєвєродонецьку: що відбувається на 102-ий день війни (онлайн)
Ракетний обстріл Києва та втрати позицій РФ у Сєвєродонецьку: що відбувається на 102-ий день війни (онлайн)
Підтримка ветеранського бізнесу: хто і як зможе отримати 20 тис. грн
Підтримка ветеранського бізнесу: хто і як зможе отримати 20 тис. грн
Рятував вагітну дружину: у Харківській області чоловік ліквідував трьох окупантів
Рятував вагітну дружину: у Харківській області чоловік ліквідував трьох окупантів
Хотів показати, як війна змінює людей: Зеленський вшанував пам’ять литовського режисера
Хотів показати, як війна змінює людей: Зеленський вшанував пам’ять литовського режисера
У Харкові чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
У Харкові чути вибухи: жителів закликають залишатися в укриттях
Шматки бетону і скло під ногами: наслідки ракетного удару по заводу в Києві
Шматки бетону і скло під ногами: наслідки ракетного удару по заводу в Києві
Експерт розповів, чим загрожують РФ поставки Україні американських систем HIMARS
Експерт розповів, чим загрожують РФ поставки Україні американських систем HIMARS
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка