ЗСУ поступово відбивають центральну частину Сєвєродонецька – Власенко

Збройні сили України поступово відбивають центральну частину Сєвєродонецька від російської армії, проте на території міста ще тривають вуличні бої.

Про це повідомив глава Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– У Сєвєродонецьку дуже гаряче. Тривають вуличні бої. Наші хлопці потроху відбивають центральну частину, – розповів Власенко.

За попередніми даними, близько 50% Сєвєродонецька перебуває під контролем Збройних сил України. Проте є інформація про вивезення російською армією місцевих жителів з окупованої частини міста до захопленого Луганська, а також факти мародерства серед російських солдатів.

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– Реально ситуація дуже пекельна. Бої дуже потужні. Все ж таки всі сили російські війська кинули саме на Сєвєродонецьк, – зауважив він.

Власенко зазначив, що російські солдати використовують артилерію та важке озброєння. За його словами, найімовірніше на території міста залишається близько 10 тис. людей.

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