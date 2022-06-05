ЗСУ поступово відбивають центральну частину Сєвєродонецька – Власенко
Збройні сили України поступово відбивають центральну частину Сєвєродонецька від російської армії, проте на території міста ще тривають вуличні бої.
Про це повідомив глава Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
– У Сєвєродонецьку дуже гаряче. Тривають вуличні бої. Наші хлопці потроху відбивають центральну частину, – розповів Власенко.
За попередніми даними, близько 50% Сєвєродонецька перебуває під контролем Збройних сил України. Проте є інформація про вивезення російською армією місцевих жителів з окупованої частини міста до захопленого Луганська, а також факти мародерства серед російських солдатів.
– Реально ситуація дуже пекельна. Бої дуже потужні. Все ж таки всі сили російські війська кинули саме на Сєвєродонецьк, – зауважив він.
Власенко зазначив, що російські солдати використовують артилерію та важке озброєння. За його словами, найімовірніше на території міста залишається близько 10 тис. людей.