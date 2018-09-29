ВСУ высадили в тыл врага десант и технику: обучение на Днепропетровщине

На Днепропетровщине состоялось обучение десантников 25 бригады. Задействовали до тысячи бойцов и сотни единиц техники. На военном полигоне развернули настоящие боевые действия.

С самого утра на полигоне 25 бригады вспыхивают сигнальные ракеты. В небе – штурмовая авиация. С высоты шестисот метров в тыл условного противника высаживаются 260 армейцев и 6 единиц боевой техники.

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Сразу же после приземления – импровизированный бой. Все максимально приближено к реальным условиям. Большинство военных, участвующих в батальонных тактических учениях, были на передовой – и теперь в маневрах используют опыт боевых действий, в частности, как противостоять диверсантам врага.

Обучение в 25 бригаде проводят ежегодно, и условия здесь – максимально приближенные к реальным боевым.

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Опубликовано Сентябрь, 29 в 14:58



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