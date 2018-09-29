ЗСУ висадили в тил ворога десант і техніку: навчання на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині відбувся вишкіл десантників 25 бригади. Задіяли до тисячі бійців і сотні одиниць техніки. На військовому полігоні розгорнули справжні бойові дії.

З самого ранку на полігоні 25 бригади спалахують сигнальні ракети. У небі – штурмова авіація. З висоти шестисот метрів у тил умовного противника висаджуються 260 армійців та 6 одиниць бойової техніки.

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Одразу ж після приземлення – імпровізований бій. Усе максимально наближено до реальних умов. Більшість військових, які беруть участь у батальйонних тактичних навчаннях, були на передовій – тож тепер у маневрах використовують досвід бойових дій, зокрема, як протистояти диверсантам ворога.

Навчання у 25 бригаді проводять щороку, і умови тут – максимально наближені до реальних бойових.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, що морські піхотинці США та України провели навчання біля Криму

Опубліковано Вересень, 29 в 14:58



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