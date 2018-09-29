Факти / Відео / Україна / ЗСУ висадили в тил ворога десант і техніку: навчання на Дніпропетровщині/

ЗСУ висадили в тил ворога десант і техніку: навчання на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині відбувся вишкіл десантників 25 бригади. Задіяли до тисячі бійців і сотні одиниць техніки. На військовому полігоні розгорнули справжні бойові дії.

З самого ранку на полігоні 25 бригади спалахують сигнальні ракети. У небі – штурмова авіація. З висоти шестисот метрів у тил умовного противника висаджуються 260 армійців та 6 одиниць бойової техніки.

ЧитайтеНайбільші в історії: в Україні стартували навчання НАТО

Одразу ж після приземлення – імпровізований бій. Усе максимально наближено до реальних умов. Більшість військових, які беруть участь у батальйонних тактичних навчаннях, були на передовій – тож тепер у маневрах використовують досвід бойових дій, зокрема, як протистояти диверсантам ворога.

Навчання у 25 бригаді проводять щороку, і умови тут – максимально наближені до реальних бойових.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, що морські піхотинці США та України провели навчання біля Криму

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики ведуть обстріл із забороненої зброї: четверо військових поранені
ЗСУ знищили на Донбасі чотирьох бойовиків. Ще вісім – поранені
Строковиків не посилають на Донбас – Генштаб
Миротворці ООН в Україні: на що очікувати та чого остерігатись
оос
Війна на Донбасі: бойовики ведуть прицільний вогонь з мінометів і БМП
СБУ пояснила “зелених чоловічків” у Буковелі
Як ЗСУ відбивали можливу агресію РФ з Азовського моря
Як ЗСУ відбивали можливу агресію РФ з Азовського моря
Вибух міномета Молот: штаб ООС назвав причину

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка