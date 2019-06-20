Зупинити тортури в дитбудинках і тюрмах – проект Гатіятулліна на Нових лідерах 2

Понад 5 тисяч місць несвободи є в Україні – це хоспіси, дитячі будинки, психоневрологічні диспансери, в’язниці та ізолятори тимчасового утримання.

На сьогодні там перебуває понад мільйон українців – 100 тисяч з них діти. Саме закритість цих закладів призвела до найбільших фактів насилля і суспільство практично не може вплинути і змінити ситуацію на краще.

Нині наша держава немає ефективної системи протидії катувань в місцях несвободи. Повністю змінити систему намагається Олександр Гатіятуллін.

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Він черговий учасник проекту Нові лідери. Сім років він їздить місцями несвободи і фіксує порушення, не дає спокою народним депутатам, аби ті на законодавчому рівні навели лад. Він уже має власну програму, як вберегти українців від тортур.

З таких розмов розпочинаються всі відвідини в’язниць, ізоляторів тимчасового утримання або хоспісів в Олександра Гатіятулліна. Разом зі своїми сподвижниками започаткував рух Україна без тортур. Бо сам добре знає, що таке жорстоке поводження.

Чоловік був по обидва боки закону – і правоохоронцем, і ув’язненим. Переконує, насправді в нашій державі дуже мало знають, що таке тортури. У яких умовах перебуває людина, чи годують, чи є можливість поспілкуватись з адвокатом. Якщо в місцях несвободи людина на це не має права, то це – жорстоке поводження. І місця неволі – це не лише ізолятори і в’язниці.

За сім років разом із соратниками Олександр об’їхав майже півсотню закритих закладів і з впевненістю каже – глибу жорстокості потрохи розбивають.

Тим, кому не байдуже життя людей у місцях неволі, в Україні не так і багато. І всі підтримали Олександра, бо переконані – про жорстокість, права людей треба говорити.

На програму Нові лідери – Олександр іде з чітким планом протидії тортурам. Основні аспекти – превенція катувань та жорстокого поводження, документування та розслідування випадків катувань і найголовніше – система захисту та реабілітації жертв.

Неправильно, коли держава системно припускається таких прикрих помилок, а потім ще й із грошей платників податків, платить за них – вважає Олександр і має твердий намір вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, учасниця другого сезону проекту Нові лідери Ірина Шиба знає, як змінити судову систему.

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