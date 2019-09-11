Звільнені моряки зібрали гроші для політв’язня Котова

Звільнені українські моряки зібрали гроші для російського політв’язня Костянтина Котова, який підтримував їх у полоні.

Котов допомагав збирати морякам передачі, приходив до них на суди, стояв у пікетах на підтримку військовополонених і політв’язнів.

Влітку росіянина затримали, звинуватили за репресивною статтею. І засудили до 4 років таборів.

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До слова, 11 вересня Європейський суд з прав людини розпочинає слухання у справі Україна проти Росії щодо загарбання росіянами Криму.

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