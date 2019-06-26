Звітує за кожну копійку: на що витратив гроші переможець Нових лідерів Максим Бородін

Він прагнув стати мільйонером, втім, не заради елітного житла, нової автівки чи далеких подорожей. Маріуполець Максим Бородін – переможець першого сезону проекту Нові лідери, який отримав цю суму та спрямував її на втілення своєї програми екологічного моніторингу довкілля.

Через півроку, напередодні старту другого сезону, еко-активіст готовий відзвітувати, на що витратив чималі гроші та чи поліпшили вони життя містян, які задихаються від викидів великих металургійних підприємств.

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Максим упевнений – змусити модернізувати старі металургійні заводи можна лише через громадський тиск і зміни в законодавстві. А для цього потрібні реальні докази надмірних викидів. Заради ефективного екомоніторингу в рідному місті – він і пішов на проект Нові лідери.

Через півроку переможець проекту готовий звітувати за кожну копійку із виграного мільйона.

Сертифіковане устаткування обійшлося у 300 тисяч гривень. Тепер маріупольські еко-активісти можуть самостійно вимірювати забруднення повітря і вдень, і вночі.

Максим із однодумцями розробили еко-моніторинговий сайт, встановили з десяток камер спостереження за заводськими трубами. Усі відеодокази надмірних викидів активісти архівують. Відколи в місті почали моніторити викиди, на заводах стали дослухатися до еко-захисників.

У планах активістів – купівля датчиків забруднення і квадрокоптера. Бо що більше доказів надмірних викидів, то переконливіші важелі впливу громади на власників заводів.

27 червня о 22:30 – стартує другий сезон проекту Нові лідери. Переможець першого впевнений: запорука успіху – якомога більше конкретики та користі від задуму для всієї країни.

Нагадаємо, учасниця другого сезону проекту Нові лідери Леся Чміль пропонує зробити електронні державні послуги в Україні популярними.

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