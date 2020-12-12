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Зимние выходные в Киеве: что предлагают и цена развлечений

В Киеве начали открываться локации зимних новогодних развлечений — это многочисленные катки и горнолыжные склоны и все на свежем воздухе.

В Киеве появилась грандиозная зимняя локация по мотивам книг о Гарри Поттере. Гигантский каток площадью 800 квадратных метров, горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и показ фильмов о Гарри Поттере.

Также каток на Демеевской площади уже начала принимать посетителей. Его площадь — 2 тыс. квадратных метров — поэтому здесь легко соблюдать социальную дистанцию. Также действует электронная очередь, чтобы предотвратить скопление людей. Можно приходить со своими коньками или их арендовать. Покататься стоить 130 гривен.

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На этой неделе стартовал зимний сезон и на склонах в Протасовом Яру. Пока это единственное место в столице, где есть снег. Покататься можно каждый день с 10 утра до 10 вечера. Один подъем на гору стоит 20 грн в будни и 35 в выходные. Здесь можно взять на прокат снаряжение, воспользоваться услугами инструктора. Или просто отвести душу тем, кто соскучился по зимним развлечениям.

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