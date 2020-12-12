Зимові вихідні у Києві: що пропонують та ціна розваг

У Києві почали відкриватись локації зимових новорічних розваг – це численні ковзанки та гірськолижні схили і все на свіжому повітрі.

У Києві з’явилася грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера. Гігантська ковзанка площею 800 квадратних метрів, гірка, карусель, фуд-корти зі святковими смаколиками та показ фільмів про Гаррі Поттера.

Також ковзанка на Деміївській площі вже почала приймати відвідувачів. ЇЇ площа – 2 тис. квадратних метрів – тож тут легко дотримуватися соціальної дистанції. Також діє електронна черга, аби запобігти скупченню людей. Можна приходити зі своїми ковзанами або їх орендувати. Покатитися коштуватиме 130 гривень.

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Цього тижня стартував зимовий сезон і на схилах у Протасовому Яру. Поки це єдине місце у столиці, де є сніг. Покататися можна щодня з 10 ранку до 10 вечора. Один підйом на гору коштує 20 грн у будні і 35 у вихідні. Тут можна взяти на прокат спорядження, скористатися послугами інструктора. Або просто відвести душу тим, хто скучив за зимовими розвагами.

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