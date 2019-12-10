Зимний график на КПВВ Гнутово: как работает и какие возникают проблемы

КПВВ Гнутово работает по зимнему графику и, как отмечают пограничники, количество людей, пересекающих линию разграничения, значительно уменьшилось.

В среднем, за сутки этот КПВВ пересекают 500 автомобилей и около 2,5 тыс. чловек. Пограничники говорят: в основном, на подконтрольную территорию граждане ездят получить социальные выплаты и пенсии.

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С конца ноября действуют новые правила пересечения. Есть упрощение для детей. До 14 лет можно на оккупированную территорию попасть предъявив свидетельство о рождении или загранпаспорт. После 14-ти – паспорт гражданина Украины или для выезда за границу.

С перевозкой товаров возникают большие проблемы. По новым правилам, на территорию Украины можно ввезти не более 2 кг одного наименования товара на человека, и многим это не нравится. А пока ждут своей очереди на проезд, люди обсуждают последние новости. Прежде всего, анализируют встречу в нормандском формате и соглашаются с тем, что нужно создать еще несколько пропускных пунктов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на границе с Крымом открыли обновленные КПВВ Чонгар и Каланчак.

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