Зимовий графік на КПВВ Гнутове: як працює та які виникають проблеми

КПВВ Гнутове працює за зимовим графіком і, як відзначають прикордонники, кількість людей, які перетинають лінію розмежування, значно зменшилась.

В середньому, за добу цей КПВВ перетинають 500 автівок і приблизно 2,5 тис. людей. Прикордонники говорять: в основному, на підконтрольну територію громадяни їздять отримати соціальні виплати та пенсії.

Читайте: Між мостом на КПВВ у Станиці Луганській запустили безкоштовний електрокар

З кінця листопада діють нові правила перетину. Є полегшення для дітей. До 14 років можна на окуповану територію потрапити пред’явивши свідоцтво про народження або закордонний паспорт. Після 14-ти – паспорт громадянина України або для виїзду за кордон.

З перевезенням товарів виникають великі проблеми. За новими правилами, на територію України можна ввезти не більше 2 кг одного найменування товару на людину, і багатьом це не подобається. А поки чекають своєї черги на проїзд, люди обговорюють останні новини. Перш за все, аналізують і підсумовують зустріч в нормандському форматі і погоджуються з тим, що потрібно створити ще кілька пропускних пунктів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, на межі з Кримом відкрили оновлені КПВВ Чонгар і Каланчак.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.