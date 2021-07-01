Негода у Львові: у місті вирує сильна буря

Весь Львів скувала негода – сильна буря зі зливою пронеслася над містом у середу ввечері.

У Львові дощем затопило дороги – рух у місті ускладнений. Це друга за тиждень буря зі шквальним вітром у місті.

Через негоду відключили подачу електрики у мережу електротранспорту. Внаслідок ускладнених погодних умов трамваї та тролейбуси наразі не курсують.

Місцева влада закликає жителів Львова без необхідності не виходити на вулицю. У Львівській міській раді створили оперативний штаб для ліквідації наслідків бурі.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

25 червня Львів також постраждав від негоди. Через погані погодні умови одна людина отримала травми.

Шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі впали на автомобілі. У всьому місті електротранспорт не міг курсувати близько п’яти годин.