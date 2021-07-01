Негода у Львові: у місті вирує сильна буря

Весь Львів скувала негода – сильна буря зі зливою пронеслася над містом у середу ввечері.
У Львові дощем затопило дороги – рух у місті ускладнений. Це друга за тиждень буря зі шквальним вітром у місті.
Через негоду відключили подачу електрики у мережу електротранспорту. Внаслідок ускладнених погодних умов трамваї та тролейбуси наразі не курсують.
Місцева влада закликає жителів Львова без необхідності не виходити на вулицю. У Львівській міській раді створили оперативний штаб для ліквідації наслідків бурі.
25 червня Львів також постраждав від негоди. Через погані погодні умови одна людина отримала травми.
Шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі впали на автомобілі. У всьому місті електротранспорт не міг курсувати близько п’яти годин.