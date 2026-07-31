Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив перевірити всі укриття цивільного захисту, щоб з’ясувати, чи вони належно утримуються та чи можуть люди безперешкодно ними користуватися під час загрози.

Про це прем’єр повідомив у Telegram.

Перевірка всіх укриттів в Україні після масованої атаки РФ 30 липня: що відомо

За словами Корецького, перевірки проведуть профільні міністерства, державні служби, обласні військові адміністрації, зокрема Київська міська військова адміністрація, а також органи місцевого самоврядування.

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Він зазначив, що всі відповідальні посадовці вже отримали відповідні доручення.

Прем’єр наголосив, що люди повинні мати можливість потрапити до укриття не лише після сигналу повітряної тривоги, а й тоді, коли вже є інформація про загрозу.

— Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей, — зазначив Корецький.

Він також наголосив, що на п’ятому році повномасштабної війни українці не повинні стикатися з проблемами, коли під час небезпеки не можуть потрапити до укриття.

— Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця, — наголосив прем’єр.

Нагадаємо, що після масованої російської атаки 30 липня у соцмережах поширилися повідомлення про нібито недопуск людей до окремих станцій метро Києва під час повітряної тривоги.

У КП Київський метрополітен спростували цю інформацію. Там заявили, що всі 46 підземних станцій працювали як укриття, а тієї ночі ними скористалися понад 56 тис. людей.

Фото: Сергій Корецький

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