Під час нічної атаки на Україну 31 липня російські війська застосували ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 31 липня: що відомо

У ніч на 31 липня, починаючи з 18:00 30 липня, російські війська атакували Україну 255 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас і безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Орла та Курська у Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька і Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили або приглушили 195 ворожих безпілотників різних типів.

Повітряні цілі знешкоджували на Півночі, Півдні та Сході України.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Ще на чотирьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Станом на ранок атака тривала. У повітряному просторі України залишалися ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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