Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою визначив розміри разової грошової допомоги до Дня незалежності України у 2026 році.

Щорічні виплати передбачені для ветеранів війни, колишніх в’язнів концтаборів та членів родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Виплатити кошти мають до 24 серпня 2026 року, йдеться у постанові.

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Порядок виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України визначений постановою Кабінету Міністрів №1396. Саме цей документ регулює, хто має право на виплату, як її отримати та в які строки нараховуються кошти.

Хто отримає виплати до Дня Незалежності у 2026 році

Документом встановлено фіксовані суми допомоги для різних категорій громадян.

Особи з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто, які мають інвалідність, отримають:

I групи – 3 100 грн;

II групи – 2 900 грн;

III групи – 2 700 грн.

Для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною передбачена виплата у розмірі 3 100 грн.

Учасники бойових дій отримають по 1 000 грн.

До цієї категорії також належать постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів та діти, народжені у місцях примусового тримання.

Членам сімей загиблих воїнів виплатять по 650 грн.

Йдеться про членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, а також дружин або чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися повторно.

Учасники війни отримають по 450 грн. Також право на таку виплату мають колишні в’язні концтаборів, особи, яких примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів і підпільників.

Грошову допомогу надаватимуть відповідно до Законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань.

Усі виплати проводитимуть централізовано через органи Пенсійного фонду України та профільні міністерства.

Ветеранам, які проходять службу або отримують пенсію, кошти нарахують автоматично без необхідності подавати додаткові заяви.

Основною вимогою уряду є забезпечення повного фінансування всіх категорій отримувачів до державного свята 24 серпня.

Виплати до Дня Незалежності 2026: як виплачуватимуть допомогу

У ПФУ розповіли, що для більшості одержувачів гроші надійдуть автоматично. Якщо людина отримує пенсію, житлову субсидію або користується пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і водночас не проходить військову службу, виплату перерахує Пенсійний фонд у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою.

У такому випадку додатково звертатися до Пенсійного фонду чи подавати будь-які заяви не потрібно.

Разова виплата до Дня Незалежності 2026 військовослужбовцям

Для ветеранів війни, які нині проходять військову службу, діє інший порядок. Навіть якщо вони одночасно є пенсіонерами або отримують субсидії чи пільги, разову допомогу перерахує не Пенсійний фонд безпосередньо, а через військову частину, установу чи організацію, де вони служать.

Тому військовослужбовцям радять переконатися, що роботодавець або командування має інформацію про їхній статус ветерана війни, адже саме на підставі цих даних здійснюватиметься виплата.

Виплати до Дня Незалежності 2026: як оформити

Особисто звернутися до Пенсійного фонду мають лише ті громадяни, які мають право на допомогу, але не отримують пенсію, субсидії чи пільги та не проходять військову службу.

У заяві необхідно вказати особисті дані, реквізити банківського рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також інформацію про документ, який підтверджує право на виплату.

До заяви потрібно додати копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України та копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус. Якщо документи подаються особисто, необхідно також пред’явити їхні оригінали.

Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: до якого терміну можна звернутися

Якщо людина набуде права на отримання допомоги до 24 серпня, але станом на 1 жовтня кошти їй так і не виплатять, вона зможе подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду. У такому разі гроші мають бути перераховані до 1 листопада поточного року.

Подати заяву можна одним із трьох способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі,

поштою до територіального управління ПФУ,

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для електронного звернення необхідно використати кваліфікований електронний підпис.

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