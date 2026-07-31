Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, йдеться про передання технологій для одного з найважливіших видів американського озброєння.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Financial Times, коментуючи перспективу локалізації виробництва ракет Patriot в Україні.

Трамп про ліцензії для Patriot

За словами президента США, він поки що “не впевнений”, чи Вашингтон погодиться на такий крок.

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— Ми все ще розглядаємо це питання. Це дуже незвичайна зброя, і ми повинні бути трохи обережними з тим, кому видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо таке обладнання, — зазначив Дональд Трамп.

Його заява пролунала лише через два дні після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Після зустрічі український лідер повідомив, що сторони обговорили питання ліцензійного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, а також низку інших оборонних проєктів.

Зеленський тоді наголосив, що розраховує на розвиток спільного виробництва, та зазначив, що нещодавно провів окрему зустріч із представниками компаній-виробників систем Patriot.

За інформацією Financial Times, представники компанії Raytheon, яка виробляє систему Patriot, уже побували в Україні. Крім того, компанія Lockheed Martin, що виготовляє ракети-перехоплювачі PAC-3 для цих комплексів, також готується відправити групи своїх фахівців до Києва.

Система Patriot залишається одним із ключових елементів української протиповітряної оборони. Саме ці комплекси здатні ефективно перехоплювати російські балістичні ракети, які регулярно застосовуються під час масованих атак по містах України, зокрема по столиці.

Водночас Трамп наголосив, що головною метою США залишається припинення війни Росії проти України.

— Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна між Україною та Росією закінчилася. Ми шукаємо миру, — сказав американський президент.

Крім того, він повідомив, що його спеціальні представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф найближчими днями вперше відвідають Україну.

Нагадаємо, раніше під час саміту НАТО Трамп заявляв про готовність США надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Однак тепер він зазначає, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Раніше повідомлялося, що якщо Трамп все ж дозволить Україні виготовляти ракети до ЗРК Patriot, це все одно займе чимало часу. Водночас експерти у сфері оборони кажуть, що ракети для України може виготовляти Німеччина.

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