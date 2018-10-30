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Потоп в Італії: 9 загиблих, у Венеції по пояс води

Близько 77% історичної частини Венеції опинилося під водою. Це одна з найсильніших повеней у місті за останнє десятиліття.

Через зливи і шторми рівень води у місті піднявся на 1,56 метра, повідомляє ANSA.

Подібні затоплення у місті відбуваються регулярно, але зазвичай вода не піднімається вище 1,1 метра. Рекордним затопленням Венеції вважається повінь у листопаді 1966 року. Тоді вода піднялася на 1,94 метра.

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В інших італійських регіонах через шторми без світла залишилися кілька сотень тисяч домогосподарств. У Римі скасували заняття у школі, а в Генуї перебої в русі потягів.

Влада заявила, що через негоду загинули 9 осіб, кілька десятків постраждало, одна людина вважається безвісти зниклою.

 


Раніше Факти ICTV писали, що влада Італії оголосила найвищий рівень небезпеки в 5-ти північних областях країни через проливні дощі та штормовий вітер.

Фото: TOI Photogallery

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