У центрі столиці на вулиці Шота Руставелі прорвало теплотрасу. Рух громадського транспорту заблоковано.

Оновлено. 19.38. – Щоб локалізувати пошкодження аварійні служби перекриють подачу теплоносія двом житловим будинкам. Спеціалісти КП Київтеплоенерго планують ліквідувати пошкодження і відновити подачу теплоносія до 15.00 14 листопада, – розповіли у прес-службі Київтеплоенерго.

Прорив труби з гарячою водою трапився на вулиці Шота Руставелі неподалік від станції метро Палац спорту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У соціальних мережах очевидці розповідають, що трубу прорвало під автомобілем. Внаслідок чого авто провалилося під землю. У цей момент у машині знаходилися люди. Їм вдалося вчасно вискочити і врятуватися.

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Шота Руставелі і прилеглі до неї вулиці затопило окропом. Крім того, видимість в цьому районі погана через велику кількость пару.

У Київпастрансі заявили, що через інцидент рух тролейбусів (№3, 12, 14, 40, 40к) і автобуса №69 заблоковано.

Через прорив труби центр Києва завмер у заторах.

























Прорив труби у Києві: вулицю залило окропом, авто потонуло (КАРТА) / 6 фотографий

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Фото: Факти ICTV, Київ Оперативний, dtp.kiev.ua