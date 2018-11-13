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Прорив труби у Києві: вулицю залило окропом, авто потонуло (КАРТА)

У центрі столиці на вулиці Шота Руставелі прорвало теплотрасу. Рух громадського транспорту заблоковано.

Оновлено. 19.38. – Щоб локалізувати пошкодження аварійні служби перекриють подачу теплоносія двом житловим будинкам.  Спеціалісти КП Київтеплоенерго планують ліквідувати пошкодження і відновити подачу теплоносія до 15.00 14 листопада, – розповіли у прес-службі Київтеплоенерго.

Прорив труби з гарячою водою трапився на вулиці Шота Руставелі неподалік від станції метро Палац спорту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У соціальних мережах очевидці розповідають, що трубу прорвало під автомобілем. Внаслідок чого авто провалилося під землю. У цей момент у машині знаходилися люди. Їм вдалося вчасно вискочити і врятуватися.

Читайте: У Києві Renault перелетіла через підземний перехід і врізалася у стовп

Шота Руставелі і прилеглі до неї вулиці затопило окропом. Крім того, видимість в цьому районі погана через велику кількость пару.

У Київпастрансі заявили, що через інцидент рух тролейбусів (№3, 12, 14, 40, 40к) і автобуса №69 заблоковано.

Через прорив труби центр Києва завмер у заторах. 

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Прорив труби у Києві: вулицю залило окропом, авто потонуло (КАРТА) / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві горить багатоповерхівка, вогонь розповсюдився на одну із квартир. Йде евакуація.

Фото: Факти ICTVКиїв Оперативнийdtp.kiev.ua

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