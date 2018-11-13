У Києві горить багатоповерхівка, вогонь розповсюдився на одну із квартир. Йде евакуація.
Оновлено о 17.05. У ГУ ДСНС повідомили про причину загоряння – зайнялися кабелі з 5 по останній поверхи будівлі. Вогонь розповсюдився також на коридори та на одну із квартир на двадцятому поверсі.
З приміщення евакуйовано 60 людей, врятовано 15 людей, серед них 5 дітей.
О 16.55 пожежу локалізовано.
Відомо, що горіла багатоповерхівка ЖК Парк стоун у районі проспекту Героїв Сталінграда.
Стовпи диму: у Києві палає багатоповерхівка / 2 фотографии
На відео, яке опублікували на сторінці спільноти Київ оперативний, видно стовпи чадного диму.
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До речі, 11 жовтня у Києві на Борщагівці сталася пожежа, дим було видно на кілька кілометрів.
ФОТО: ГУ ДСНС
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