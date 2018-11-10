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У Києві Renault перелетіла через підземний перехід і врізалася у стовп

У Києві на перетині проспекту Гагаріна та вулиці Хоткевича о 05.15 ранку сталася ДТП за участю автомобіля Renault.

У Києві Renault перелетіла через підземний перехід

Іномарка перелетіла через підземний перехід і врізалася у стовп, повідомляє Київ Оперативний.

За попередніми даними, у водія Renault перелом ребер. Його забрала швидка.

Сам підземний перехід тимчасово закрили – через загрозу обвалу бетонних конструкцій.

Читайте: Потрійна ДТП у Києві: в авто вибухнув газовий балон

Нагадаємо, через потрійну аварію з Шулявського шляхопроводу ледь не злетів Smart.

Фото: Киев Оперативный

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