На Печерске в результате конфликта после совершения ДТП один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента. Никто не пострадал.

22 марта в Печерском районе столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Maserati, Toyota і KІА столкнулись при выезде на улицу Грушевского. Мужчины вступили в конфликт, поэтому водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по KІА.

После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия.

Водитель обстрелянной KІА – 27-летний киевлянин – не пострадал. Проводятся следственно-оперативные действия. Эксперты-криминалисты изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

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Следователи возбудили уголовное дело за ч.4 ст.296 (хулиганство) УК. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Его разыскивают.



Напомним, 14 марта в Киеве на перекрестке Саксаганского и Тарасовской произошла очень серьезная ДТП.Toyota и Volkswagen вылетели на тротуар в результате чего столкнулись сразу три автомобиля.