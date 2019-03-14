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Факти / Надзвичайні події

Toyota і Volkswagen вилетіли на тротуар: у Києві зіткнулися відразу три авто

У Києві на перехресті Саксаганського і Тарасівської сталася дуже серйозна ДТП. Відомо, що постраждав хлопець, його забрала швидка.

Toyota і Volkswagen вилетіли на тротуар: у Києві зіткнулися відразу три авто

У Києві на перехресті зіткнулися одразу три автівки.

Відомо, що Toyota та Volkswagen не поділили дорогу, що призвело до масштабної аварії. Обидва авто вилетіли на тротуар, де в‘їхали у ще одну машину. Чи постраждав хтось окрім хлопця, поки не відомо.

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Toyota і Volkswagen вилетіли на тротуар: у Києві зіткнулися відразу три авто / 2 фотографии

Читайте: Відмовили гальма: у Києві БТР протаранив машину військової інспекції

До речі, у Дніпрі на перетині вулиць зіткнулися Suzuki і трамвай. Було призупинено рух трамваїв.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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