У Києві на перехресті Саксаганського і Тарасівської сталася дуже серйозна ДТП. Відомо, що постраждав хлопець, його забрала швидка.
У Києві на перехресті зіткнулися одразу три автівки.
Відомо, що Toyota та Volkswagen не поділили дорогу, що призвело до масштабної аварії. Обидва авто вилетіли на тротуар, де в‘їхали у ще одну машину. Чи постраждав хтось окрім хлопця, поки не відомо.
Toyota і Volkswagen вилетіли на тротуар: у Києві зіткнулися відразу три авто / 2 фотографии
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До речі, у Дніпрі на перетині вулиць зіткнулися Suzuki і трамвай. Було призупинено рух трамваїв.
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