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Факти / Надзвичайні події

Спалах кору в Криму: захворіли більше 100 осіб

У Криму зафіксовано спалах кору. Захворіла 101 особа.

Спалах кору в Криму: захворіли більше 100 осіб

У включеному Росією Криму 101 людина захворіла на кір. У зв’язку з цим на півострові почалася додаткова імунізація населення.

Читайте: Кір не відступає: четверо українців померли від ускладнень

Відзначається, зареєстровано 101 лабораторно підтверджений випадок захворювання на кір, в тому числі п’ять випадків в Севастополі.

Нагадаємо, в обласному перинатальному центрі в Сумах від кору померла жінка, яка незадовго до цього народила немовля.

Джерело: Росспоживнагляд в Криму

Фото: Dreamstime

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