На Сумщині від кору померла жінка, яка нещодавно народила немовля.

У пологовому будинку на Басах від кору померла жінка, яка нещодавно народила немовля. При огляді дитини медики не виявили ознак захворювання, але ймовірність, що вірус передався від матері до дитини, залишається вкрай великою.

За словами керівника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко, точна причина смерті буде виявлена після розтину, хоча наявність інфекції кору в жінки була підтверджена лабораторно ще за життя.

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Жінці було всього 24 роки. Через інцидент пологовий будинок закрили на карантин щонайменше на два з половиною тижні.

Нагадаємо, в Україні неможливо оголосити епідемію кору, бо для цього потрібен головний санітарний лікар, якого немає через ліквідацію СЕС.