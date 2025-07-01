10 років тюрми за пропаганду: в Україні засудили російського блогера Ґобліна

Російського блогера та перекладача Дмитра Пучкова, відомого як Ґоблін, заочно визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України та закликах до війни. Вирок йому виніс Вінницький міський суд.

В Інституті масової інформації уточнили, що йдеться саме про нього, адже у повідомленні суду прізвище не вказане.

Справа проти Ґобліна – подробиці

Як встановили слідчі, Пучков активно використовував свій вплив як письменник, перекладач і публічна особа для поширення антиукраїнської пропаганди. У відеозверненнях та інтерв’ю він відкрито закликав до зміни державного кордону України, розпалював національну ворожнечу й підтримував насильницьке захоплення українських територій.

Зараз дивляться

Обвинувачуваний не зʼявлявся на засіданнях, хоча знав про них. Тож справу розглядали без його участі.

Суд визнав його винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 436 (заклики до агресивної війни). Згідно з вироком, який наразі не набрав чинності, Пучков має провести десять років у в’язниці, а його майно буде конфісковано.

Хто такий Дмитро Пучков (Ґоблін)

За даними ГУР Міноборони України, 63-річний Пучков – один із найвідоміших російських пропагандистів. У своїх публікаціях він закликав до масового знищення українців, виправдовував окупацію Криму, неодноразово відвідував півострів після 2014 року та підтримував так звану СВО.

На своїх платформах Ґоблін поширює заклики збирати гроші для російських військових — зокрема на тактичну медицину, спорядження та інші потреби. У 2023 році він отримав від російської влади президентський грант у розмірі 18,3 млн рублів на створення пропагандистської програми.

Дмитро Пучков народився в Кропивницькому, але ще школярем переїхав до РФ. Він вже давно співпрацює з кремлівськими медіа та перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії та РНБО України. Його внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці нашої держави.

Фото: скриншот з інтервʼю