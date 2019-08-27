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Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині п’яний працівник СБУ з компанією влаштували стрілянину з авто

На Чернігівщині співробітник Служби безпеки України у нетверезому стані їздив за кермом автомобіля і влаштував стрілянину.

На Чернігівщині п’яний працівник СБУ з компанією влаштували стрілянину з авто

У селі Нова Басань Бобровицького району Чернігівської області п’яний працівник СБУ кермував автомобілем з пасажирами, які стріляли по людях.

Місцева жителька повідомила поліції, що до її компанії під’їхало невідоме авто Skoda, звідти вийшли люди і чотири рази вистрілили у їхній бік. Поліцейські виявили, що напідпитку автомобілем керував співробітник СБУ.

У Головному управлінні Національної поліції в області підтвердили цю інформацію.

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На правопорушника поліція склала протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що карається штрафом у розмірі 10,2 тис. грн. У поліції також уточнили, що відреагували на цю подію у межах чинного законодавства.

В управлінні СБУ в Чернігівській області зазначили, що фігурант інциденту не є працівником регіонального управління, він з Києва.

До речі, в Україні допустимий вміст алкоголю у крові громадянина за кермом авто становить 0,2 проміле.

Джерело: УНІАН

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